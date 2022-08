Wat zeggen de oefeningen bij Taiwan over het Chinese leger?

Het machtsvertoon bevestigt voor analisten waartoe het Chinese leger na jarenlange modernisering in staat is. "Ons bereik is nu zo groot dat we jullie overal kunnen raken - dat is het signaal van Peking aan Taipei." Intimidatie is het hoofddoel, benadrukt Meia Nouwens, expert op het gebied van China's leger en geopolitiek, verbonden aan het International Institute for Strategic Studies in Londen.

Nooit eerder heeft China op zo'n grote schaal legeroefeningen gedaan rondom Taiwan als afgelopen week. Aan alle kanten van het eiland voer of vloog er militair materieel langs van het zogeheten Volksbevrijdingsleger (PLA). Ook werden voor het eerst raketten over Taiwan heen geschoten.

Los van hoe realistisch die geoefende opties nu werkelijk zijn - China weet immers dat de wereld heeft meegekeken - heeft het PLA volgens kenners er sowieso belangrijke praktijkvoering mee opgedaan.

"Het bezoek van Nancy Pelosi is wat dat betreft een godsgeschenk gebleken voor het Chinese leger", zegt Collin Koh Swee Lean, defensie-analist van de Institute of Defence and Strategic Studies in Singapore. Het PLA heeft al decennia geen oorlog gevoerd, dus dit was volgens Koh een uitgelezen kans voor de strijdkrachten om met elkaar te laten oefenen 'in het echt'.

Oekraïne-scenario voorkomen

Het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft laten zien wat er gebeurt als verschillende legeronderdelen niet goed op elkaar zijn afgestemd. De strijdkrachten van Rusland liepen tegen zware verliezen aan. Door nu een aanval te simuleren, kunnen PLA-bevelhebbers zien waar de samenwerking fout gaat en daarvan leren.

Op het eerste oog lijkt de oefening voor het Chinese leger soepel verlopen. Maar het is nog te vroeg voor conclusies, want alle door staatsmedia vrijgegeven beelden van de operatie zijn tot in de puntjes gechoreografeerd. Ook spreken China en Taiwan elkaar tegen. Zo beweert Peking dat oorlogsschepen waren doorgedrongen tot Taiwanese territoriale wateren, wat Taipei met klem ontkent.

"Het zal pas de komende weken interessant worden als er bevestiging komt van wat er allemaal is gebeurd en hoe de coördinatie is verlopen", zegt Nouwens. "Zo waren bij eerdere oefeningen bijvoorbeeld joint operations binnen het Volksbevrijdingsleger nog altijd een zwaktepunt", samenwerking tussen en aansturing van de verschillende onderdelen van de krijgsmacht.

Westerse inlichtingendiensten zullen waarschijnlijk al weten hoe dat deze keer is gegaan. Met name de VS en Japan, belangrijke bondgenoten van Taiwan, moeten de oefening nauwlettend in de gaten hebben gehouden.

