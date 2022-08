Mbappé? Haaland? Met Vinícius heeft Real gewilde superster al in huis

Wat hadden ze in Madrid graag deze zomer Kylian Mbappé of Erling Haaland als absolute topaankoop gepresenteerd. Mbappé besloot in Parijs te blijven, Haaland vertrok naar Manchester City. Daarom zijn ook dit seizoen, te beginnen met de Europese Supercup tegen Eintracht Frankfurt woensdagavond, alle ogen gericht op mannen als Karim Benzema, Thibaut Courtois en Luka Modric. En op Vinícius Júnior, de superster van de toekomst die Real Madrid al in huis heeft. Doelpunt in finale Champions League Vinícius maakte het enige doelpunt in de Champions League-finale tegen Liverpool en voegde zich zo in een rijtje met spelers als Ronald Koeman, Zinédine Zidane en Patrick Kluivert, die ook met hun doelpunt een finale beslisten. De status van de 22-jarige Braziliaan veranderde per direct. Hij merkte het al in zijn vakantie. Zijn leven was niet meer hetzelfde. Zijn populariteit bij fans groeide enorm, veel meer bedrijven wilden met hem samenwerken. En hij werd, samen met Benzema, het gezicht van Real Madrid.

Vinícius met de Champions League-beker na de overwinning op Liverpool - Pro shots

Hoe anders was dat vier jaar geleden. In de Estse hoofdstad Tallinn trad Real Madrid aan tegen stadgenoot Atlético in de strijd op de Europese Supercup. Vinícius was net voor 46 miljoen euro overgenomen van Flamengo en daarmee de duurste speler onder de 19 jaar ooit. Voorafgaand aan het duel met Atlético zei toenmalig coach Julen Lopetegui dat Vinícius duidelijk niet op het niveau zat wat vereist werd bij Real Madrid, hoewel de clubleiding erop aandrong om de aanvaller speelminuten te geven dat seizoen. In Tallinn bleef Vinicius 120 minuten op de bank en zag hij Atlético na verlenging met 4-2 winnen.

