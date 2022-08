Marine onderschept 1600 kilo drugs in Caribische wateren

Het marineschip de Zr.Ms. Groningen heeft in het Caribisch gebied deze week 1600 kilo marihuana onderschept. Volgens het ministerie van Defensie is het de zevende grote drugsvangst die het patrouilleschip sinds april heeft gedaan. In totaal heeft het nu meer dan 6000 kilo smokkelwaar in beslag genomen.

De drugs werden maandag onderschept, nadat het Maritieme Operatie Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied het snelle smokkelvaartuig de avond ervoor ontdekte. Daarop is de Zr.Ms. Groningen gealarmeerd, die de volgende ochtend arriveerde. De bemanning heeft toen met snelle onderscheppingsboten het vaartuig tegengehouden.

De smokkelaars hadden de pakketten marihuana overboord gegooid toen ze doorkregen dat ze werden achtervolgd. Nadat de verdachten tot stoppen waren gemaand en zich hadden overgegeven, visten de bemanning van het marineschip en de kustwacht 66 pakketten met in totaal 1640 kilo drugs uit het water. De drugs en de acht verdachten zijn overgedragen aan de autoriteiten op Bonaire.

Recordhoeveelheid drugs

Afgelopen weekend bleek al dat er in drie weken tijd ruim 4000 kilo drugs in beslag was genomen in de regio, meer dan in heel 2021, toen het ging om 3300 kilo. Eerder werden nog dalende smokkelcijfers gemeld, vermoedelijk als gevolg van de coronapandemie waardoor er minder verkeer was op de Caribische wateren. In 2019 werd een recordhoeveelheid van 11.000 kilo drugs in beslag genomen.