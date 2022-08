Stoppende Serena Williams is 'grootste aller tijden', binnen én buiten de baan

Ze is de enige tennisster die alle grandslams won in zowel het enkel- als het dubbelspel en die ook nog olympisch kampioen is geworden. Ze haalde tijdens haar carrière zo'n 95 miljoen dollar aan prijzengeld binnen. Sportief is ze de grootste ooit. Maar niet alleen op de baan is Serena Williams een fenomeen.

De tennisster heeft in een interview met Vogue haar tennispensioen aangekondigd. Daarmee verliest de sport binnenkort een grootheid. "Haar erfenis is groter dan de tennissport, die overstijgt ze", zegt tenniscommentator Marcella Mesker over Williams.

Als een komeet kwam ze binnen, ruim twee decennia geleden. Als 17-jarige won ze de US Open door Martina Hingis te verslaan. Daarna veroverde ze met haar powertennis nog 22 grandslamtoernooien in het enkelspel en talloze andere titels.

'GOAT'

De inmiddels 40-jarige Williams is met haar 23 overwinningen de speelster met de meeste grandslamtitels in het 'open tijdperk'. Dat is de periode na 1968, waarin iedereen mee mocht doen aan toernooien.

Voor die tijd waren er verschillende toernooien voor tennisamateurs en professionals. "De concurrentie van toen is niet te vergelijken met het tijdperk van nu", zegt Mesker. "Ze is daarom echt de GOAT (Greatest Of All Time, red.)." Tennislegende Billie Jean King ziet dat ook zo. "Als Serena stopt met tennis, zal ze vertrekken als de beste speler van de sport."

Oud-tennisser en commentator John McEnroe gaat nog een stapje verder. In USA Today zegt hij dat ze zelfs groter is dan tennis. "Ze is één van de grootste atleten aller tijden - in de geschiedenis van elke sport, man of vrouw. Ze heeft veel toegevoegd."

Serena Williams won vele titels, alleen en met haar zus Venus: