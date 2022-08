Lichaam gevonden tijdens zoekactie naar vermiste man Waalwijk

De politie heeft in de Surfvijver in Waalwijk een lichaam gevonden in de zoektocht naar een man die gisteren te water raakte in de zwemplas. Het is nog niet duidelijk of het lichaam van de vermiste man is.

De politie zocht sinds vanochtend weer naar de man. Gisteravond leverde de zoekactie niks op en werd die om 23.00 uur gestaakt, omdat het te donker werd. Het lichaam wordt onderzocht.

Luchtbed

De man werd gisteren rond 21.00 uur als vermist opgegeven. Bezoekers van de Surfvijver hadden iemand achter een luchtbed aan zien zwemmen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen Omroep Brabant. Die persoon verdween vervolgens onder water.

Hoewel aanvankelijk onduidelijk was of er echt iemand werd vermist, werd het zekere voor het onzekere genomen en werd een zoekactie opgestart, zegt de woordvoerder. De zoekactie leverde gisteren niks op

Niet meer boven gekomen

De hulpdiensten wisten ook het groepje waar de vermiste man bij hoorde, te vinden. Volgens de woordvoerder gaat het om Poolse mensen. Dat groepje bevestigde dat een van hun vrienden niet meer boven water was gekomen.

Een politiehelikopter hing boven de Surfvijver, vanaf twee boten werd naar de man gezocht en ook een duikteam van de brandweer kwam naar Waalwijk. De man werd toen niet gevonden. Vandaag zochten specialisten van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie verder. Daarbij werd een sonarboot ingezet.