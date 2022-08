Maaltijdbezorger Deliveroo werkt aan vertrek uit Nederland

Maaltijdbezorger Deliveroo vertrekt waarschijnlijk eind dit jaar uit Nederland. In een e-mail aan klanten schrijft het bedrijf dat het een consultatieproces is begonnen over een voorstel om de activiteiten in Nederland stop te zetten. Er is nog geen beslissing genomen, maar als Deliveroo besluit de vertrekken, verwacht de bezorger de activiteiten eind november te beëindigen in Nederland.

Het bedrijf, dat in Nederland concurreert met onder andere Thuisbezorgd en Uber Eats, zegt de missie te hebben om de allerbeste service te bieden, met een dienst die goed werkt voor klanten, bezorgers, restaurants en boodschappenpartners. "Als we dit in een bepaalde markt niet kunnen realiseren op het niveau dat we verwachten en dat jij verdient, gaan we daar niet door."

Deliveroo zegt wereldwijd in elf markten actief te zijn en de meeste omzet te maken op plekken waar het de grootste of op één na grootste bezorger is. Nederland is slechts goed voor 1 procent van de omzet, wat een vertrek zou kunnen verklaren.

'Geen makkelijk besluit'

"Dit is niet een besluit dat we lichtvaardig hebben genomen", licht topman Eric French toe. Volgens French is er een onevenredig grote investering nodig om in Nederland een toppositie te bereiken en te behouden. Ook is het rendement op de lange termijn te onzeker.

French bedankt de medewerkers en bezorgers en zegt dat zij ondersteund zullen worden zolang het consultatieproces loopt. "We hebben met plezier gewerkt met duizenden restaurants in Nederland en we willen ook de consumenten bedanken die bij ons hun maaltijden hebben besteld."

Totdat het consultatieproces ten einde is, blijft Deliveroo gewoon bestaan in Nederland. Het blijft dus in ieder geval tot eind dit jaar mogelijk om bestellingen te doen bij de van oorsprong Britse maaltijdbezorger, die in Nederland in een lange juridische strijd is verwikkeld over het in dienst nemen van bezorgers. Deliveroo ziet hen als zelfstandigen, maar de rechter heeft al meermaals bepaald dat ze bij het bedrijf in dienst zijn. Eind december wordt een uitspraak van de Hoge Raad hierover verwacht.

Coronamaatregelen

Deliveroo is niet de enige bezorger die zich roert in Nederland. Waar maaltijdbezorgers op het hoogtepunt van de coronacrisis vanwege de beperkingen gouden tijden beleefden omdat veel mensen bestellingen deden, werden begin dit jaar veel coronamaatregelen versoepeld. Daardoor zagen veel bezorgers, zoals ook Thuisbezorgd, het aantal bestellingen juist flink dalen.

Bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers zegt Deliveroo verder last te hebben van de lagere bestedingen door consumenten, waarschijnlijk als gevolg van de hoge inflatie en stijgende energierekeningen die de portemonnee hard raken. Het bedrijf meldt een verlies van omgerekend ongeveer 80 miljoen euro. De omzet van Deliveroo was afgelopen half jaar bijna 1,2 miljard euro.