WHO: stop met doden apen uit angst voor apenpokkenvirus

De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over het doden van apen in Brazilië. Dat zou gebeuren uit angst voor het apenpokkenvirus.

In minder dan een week tijd zijn in de stad São José do Rio Preto tien apen vergiftigd, meldde nieuwswebsite G1. Vijf dieren overleefden dat niet. Uit andere plaatsen komen vergelijkbare berichten. Brazilië telt meer dan 1700 gevallen van de apenpokken.

"Mensen moeten weten dat het virus op dit moment wordt overgedragen tussen mensen", zegt een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze zegt dat besmettingen van dier naar mens mogelijk zijn maar dat de recente uitbraak het gevolg is van contact tussen mensen onderling. "Men moet die dieren zeker niet aanvallen", aldus de woordvoerder.

Noodtoestand

Sinds mei zijn in bijna 90 landen meer dan 29.000 gevallen van het apenpokkenvirus vastgesteld. De Wereldgezondheidsorganisatie betitelde de uitbraak eind vorige maand als internationale noodtoestand.

Het virus werd in 1970 voor het eerst vastgesteld bij mensen, in de Democratische Republiek Congo. De eerste dagen zijn de symptomen onder meer koorts, hoofdpijn en gezwollen lymfeklieren, binnen een paar dagen gevolgd door vlekken en later blaasjes op de huid. De ziekte is in landen met een goede gezondheidszorg zelden dodelijk.

In Amsterdam en Den Haag wordt sinds eind juli gevaccineerd tegen het virus. Circa 32.000 mensen kunnen preventief worden ingeënt. Het gaat onder meer om mensen met hiv en mensen die geregistreerd staan als gebruiker van de hiv-preventiepil PrEP.