We staan vaker en langer in de wacht bij klantenservices

"Het is drukker dan u van ons gewend ben." "Wij vragen u op een ander moment terug te bellen." "Voor vragen over lopende bestellingen, kies 1. Voor vragen over facturen, kies 2. Voor vragen over..." Wie contact opneemt met een bedrijf, organisatie of instelling moet meer en meer geduld hebben. Uit data van de Klantenservice Federatie, waarbij zo'n 230 organisaties zijn aangesloten, blijkt dat het aantal wachtrijen met zo'n 20 tot 30 procent is gestegen ten opzichte van 2021. Ook is de wachttijd nu 2 tot 3 keer langer dan vorig jaar. Uit de gegevens komt overigens niet naar voren dat klanten zich in zijn geheel slechter geholpen voelen door klantenservices. Roel Masselink, directeur van de Klantenservice Federatie, erkent het probleem. "De wachttijden zijn inderdaad vaak lang, de druk op bereikbaarheid is groot." Klachten bij Consumentenbond Op Klachtenkompas van de Consumentenbond regent het klachten over de slechte bereikbaarheid van organisaties en bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om lange wachttijden, te uitgebreide keuzemenu's en chatbots die vragen niet begrijpen, vertelt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. "De verbinding wordt verbroken als het druk is, soms zelfs na eerst minutenlang in de wacht te hebben gestaan. En áls ze dan eenmaal contact hebben gelegd, worden consumenten lang niet altijd goed geholpen."

Geen expliciete regels Er bestaan vanuit het consumentenrecht geen expliciete regels voor hoe snel je als klant te woord gestaan moet worden als je belt met een bedrijf waar je klant bent met een vraag of een klacht. De Autoriteit Consument en Markt dwong in 2019 een webwinkel tot betere bereikbaarheid van de klantenservice, maar verder dan 'een redelijke termijn' waarbinnen de klant door het bedrijf te woord moet worden gestaan, ging het niet. "Wat 'redelijk' is, kan dus per geval en per situatie, bijvoorbeeld in tijden van personeelsschaarste, anders zijn", licht een woordvoerder toe.