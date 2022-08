Voor nieuwe generatie Oranjevrouwen start WK onder 20 in Costa Rica

Na een teleurstellend verlopen EK voetbal is de blik van de Oranjevrouwen meer dan ooit gericht op de toekomst. In Engeland zag Nederland al een glimp van de nieuwe generatie opvallen tussen de ervaren internationals en vanaf vandaag krijgen nog meer jonge speelsters de kans zich te laten zien op een groot toernooi.

In Costa Rica gaat het WK voetbal voor vrouwen onder 20 jaar van start. Bij de NOS is er ruimschoots aandacht voor dit toernooi.

Nederland is op papier ingedeeld in een zware groep met Japan, de Verenigde Staten en Ghana. De vrouwen van Japan onder 20 zijn regerend wereldkampioen en Amerika is recordkampioen met drie wereldtitels. Ghana is de grote onbekende.