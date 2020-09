Van Aert niet te spreken over kopstoot Sagan: 'Ik veroordeel zijn actie'

Peter Sagan is teruggezet in de uitslag van de elfde etappe. De Slowaak deelde in de slotmeters van de massasprint een duw uit aan Wout van Aert en kwam als tweede over de streep. De jury heeft na het bestuderen van de beelden besloten Sagan terug te zetten naar plek 85.

Van Aert was zichtbaar niet gediend van de actie van Sagan en stak zijn middelvinger op naar de sprinter van Bora-hansgrohe. "Ik was heel hard geschrokken", liet de Belg van Jumbo-Visma direct na de finish weten.