11 doden in zuidoosten Oekraïne door Russische beschietingen

Bij een Russische aanval in Oekraïne zijn vannacht 11 mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde in de regio Dnipro in het zuidoosten van het land. Bij de aanval raakten ook tientallen mensen gewond, meldt de gouverneur van de regio.

Eerder meldde de gouverneur dat het ging om 21 mensen, maar dat aantal is aangepast. De mensen kwamen om in de steden Nikopol en Marhanets. Die plekken liggen niet ver van de stad Zaporizja. Het Russische leger zou tientallen raketten hebben afgevuurd op woonwijken. Volgens de gouverneur zijn meerdere gebouwen beschadigd of verwoest.

Zuidelijke regio's

Het Russische leger focust zich nu behalve op de regio Donbas ook op de zuidelijke regio's Cherson en Zaporizja, zei de Russische buitenlandminister Lavrov vorige maand in een interview met staatspersbureau RIA Novosti. Ook het Britse ministerie van Defensie meldde kort daarvoor dat Rusland zijn positie in het zuiden aan het versterken is.

Het zuidelijke deel van de regio Zaporizja, met onder meer de stad Melitopol en de Zaporizja-kerncentrale, is al maanden in handen van de Russen. Pro-Russische militaire bestuurders maken er de dienst uit.

Referendum over annexatie

Deze week werd bekend dat het bestuur een referendum wil organiseren over aansluiting bij Rusland. Het is al langer bekend dat de regiobestuurders uit zijn op annexatie door Rusland, dit is een concrete stap in die richting. In een verklaring zeggen ze dat ze "één volk" met Rusland zijn. Het referendum wordt naar verwachting in september gehouden.

President Zelensky waarschuwde voor het geplande referendum. Hij zei dat Oekraïne geen grondgebied aan Rusland zal afstaan. "We zullen niets opgeven wat van ons is", zei hij in een videoboodschap.