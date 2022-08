Negen EK's onder één dak: halve eeuw na Spelen weer multisportevenement in München

Het idee ontstond in 2010 in Zwitserland, in het hoofd van sportmarketeer Mark Jurg: EK's van meerdere sporten bundelen. Een jaar later werd het idee gepresenteerd aan de sportwereld en in 2018 vond de eerste editie plaats in Glasgow en Berlijn.

Het doel van het multisportevenement? Meer kijkers en sponsors trekken.

De tweede editie begint donderdag in München en nog meer sportbonden hebben zich aangesloten bij het vierjaarlijkse evenement. Vier jaar geleden bestonden de Europese kampioenschappen uit zeven sporten, dit jaar bestaan de EK uit negen sporten: atletiek, beachvolleybal, kanovaren, roeien, sportklimmen, tafeltennis, triatlon, turnen en wielrennen (op de weg, op de baan, mountainbike en BMX).

Zwemmen in Rome

Opvallende afwezige deze editie is de zwemsport. Vier jaar geleden maakte het zwemmen nog wel deel uit van de EK, maar de internationale zwembond heeft zich afgescheiden. De zwemonderdelen vallen dus niet meer binnen het evenement. De EK zwemmen vinden wel in dezelfde periode plaats, maar dan in Rome.