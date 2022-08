Tropische dagen op komst, Nationaal Hitteplan van kracht

Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. Hiermee waarschuwt gezondheidsinstituut RIVM organisaties en mensen die werken in de zorg voor de aanhoudende hitte, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

De komende dagen is de kans op een landelijke hittegolf groot. Daarvoor moet het in De Bilt vijf dagen op rij 25 graden of meer worden met op drie van die dagen uitschieters van 30 graden of meer.

Aanhoudende hitte vormt in het bijzonder een risico voor de gezondheid van ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht, meldt het RIVM.

Best zorgelijk

Maar het instituut benadrukt dat wanneer het langere tijd heet is en de temperatuur hoog oploopt, ook mensen met een goede gezondheid last kunnen krijgen van oververhitting of hitte-uitputting. Daarbij kunnen onder meer verschijnselen als overgeven, spierkrampen en duizeligheid optreden.

Die risico's worden vaak onderschat, meldt het Rode Kruis op basis van representatief onderzoek onder ruim duizend mensen. Hieruit blijkt dat ruim 80 procent denkt dat het gevaar voor henzelf wel meevalt.

De uitkomsten uit het onderzoek noemt de hulporganisatie "best een beetje zorgelijk". Het Rode Kruis geeft daarom tips om oververhitting te voorkomen door bijvoorbeeld op ouderen te letten en uit te kijken bij het sporten.

Kans op hittegolf

Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld voor een groot deel van het land: in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland. Gestrande voertuigen worden extra snel van het hete asfalt gehaald.

Weggebruikers worden opgeroepen water en een paraplu mee te nemen. De paraplu kan bescherming bieden tegen de zon in het geval van pech. Het hitteprotocol geldt tijdens de warmste periode van de dag, dat is van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het Hitteplan blijft waarschijnlijk tot na het weekend van kracht.