Ajax-speler Tadic bij eigen woning belaagd door overvallers

Ajax-voetballer Dusan Tadic is eind vorige maand in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Zuid belaagd door twee overvallers, melden De Telegraaf en Het Parool. De daders zijn er zonder buit vandoor gegaan. De politie denkt dat ze het specifiek op Tadic hadden gemunt.

De 33-jarige Ajacied werd in de nacht van 27 op 28 juli opgewacht bij zijn huis door twee mannen, die helmen en donkere kleding droegen. Tadic zou meteen in de gaten hebben gehad dat het mis was en geprobeerd hebben te vluchten.

Dat zou zijn uitgelopen op een worsteling tussen de voetballer en de twee mannen, waarbij Tadic er volgens De Telegraaf in slaagde het vizier van de helm van een van de overvallers te openen en hem een klap te geven. Uiteindelijk wist de voetballer te ontkomen en werd de politie gebeld. Er is voor zover bekend nog niemand aangehouden.

Horloge

Mogelijk raakte Tadic lichtgewond aan zijn hand. Het incident was een paar dagen voor het treffen met PSV om de Johan Cruijff Schaal. Tadic speelde die hele wedstrijd met pleisters om de vingers van zijn rechterhand.