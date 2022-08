De Jong brengt Eindhoven in extase: 'Hier doe je het als voetballer voor'

Spanning tot in de laatste seconde. En daarna die enorme ontlading, tot diep in de Brabantse nacht. Op de valreep werd Luuk de Jong de held van PSV, dat na vier jaar zo ongelofelijk snakt naar een terugkeer in de Champions League.

Er volgt nog een laatste voorronde, tegen Rangers. Maar de eerste stap was gezet, tegen het sterke AS Monaco (3-2). Na 120 slopende minuten genoot De Jong met de tranen in zijn ogen van het Eindhovense publiek, dat door het dolle heen was na een wedstrijd waarin uiteindelijk toch nog alles op zijn plek viel.

"Hier doe je het als voetballer voor", genoot De Jong, na drie jaar in het buitenland weer terug bij PSV. "Als het niet makkelijk kan, moet het maar op deze manier."

Assist en doelpunt

Zijn ervaring was van grote waarde. De 31-jarige spits kon bijna niet meer staan van vermoeidheid, maar geduldig wachtte hij op die ene bal die goed viel. Een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd bracht hij Érick Gutiérrez in stelling, waarmee uitschakeling werd voorkomen. En zelf kopte hij in de verlenging de winnende binnen.

"Als je erin blijft geloven, dan kan zoiets gebeuren", verklaarde De Jong de wonderlijke ommekeer. "Ik denk dat het heel zwaar was. Monaco was een goede ploeg, maar we hebben denk ik gestreden met het hele team."

Bekijk hieronder de reacties van Luuk de Jong en trainer Ruud van Nistelrooij: