Grote bosbrand Zuidwest-Frankrijk, duizenden evacuaties, 6000 hectare verwoest

In het zuidwesten van Frankrijk zijn enkele duizenden mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. De brand woedt in de departementen Landes en Gironde, waar vorige maand ook al een grote bosbrand was.

Volgens de lokale autoriteiten moesten in het departement Gironde 3500 mensen hun huis verlaten, onder wie inwoners van de gemeenten Hostens en Saint-Magne. In Landes gaat het om een paar honderd evacués.

Inmiddels is 6000 hectare in vlammen opgegaan, melden de autoriteiten. Zij spreken van een zeer hevige brand. In de plaats Belin-Béliet, in de Gironde, zijn zestien huizen verwoest. Driehonderd brandweermensen zijn met behulp van blusvliegtuigen bezig het vuur te bestrijden. In Landes raakten twee brandweerlieden lichtgewond.

In de Gironde werd vorige maand meer dan 20.000 hectare bos in de as gelegd door twee grote branden.

Gironde deel 2, schrijft de Franse brandweer dan ook op Twitter: