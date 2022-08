De vorm komt terug bij Van de Zandschulp, die vlot doorstoomt in Montreal

Een kleine drie weken voor de US Open lijkt de vorm bij Botic van de Zandschulp terug te keren. In Montreal kreeg Miomir Kecmanovic een flink pak slaag van de beste Nederlandse tennisser van dit moment: 6-1, 7-5.

Zo slordig hij vorige week in Washington nog voor de dag kwam, zo meedogenloos was Van de Zandschulp nu voor de nummer 35 van de wereld. In iets meer dan twintig minuten was de eerste set al binnen.

Zijn service liep weer, met over de hele partij twaalf aces en liefst zes lovegames. En helemaal bijzonder was zijn reactie toen Kecmanovic zich oprichtte en op eigen service bij 5-4 en 40-30 een setpoint kreeg. Want van de zestien daaropvolgende punten won de Veenendaler er vijftien.

In de zestiende finale treft Van de Zandschulp de Brit Cameron Norrie, de huidige nummer elf van de wereld.

Sterk deelnemersveld

Het hardcourttoernooi van Montreal kent een extreem sterk deelnemersveld. Op Alexander Zverev, Rafael Nadal en Novak Djokovic na, zijn alle spelers uit de mondiale toptwintig van de partij.

Van de Zandschulp, nu virtueel 23ste op de wereldranglijst, is de enige van de drie beste Nederlandse tennissers van dit moment die deze toernooiweek in actie komt. Tallon Griekspoor hoopt na een coronabesmetting volgende week in Cincinnati zijn rentree te maken, Tim van Rijthoven na een rugblessure nog een week later in Winston-Salem.