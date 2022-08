Nederland 'barst van het water', maar hoe houden we dat vast?

Een beregeningsverbod, waarschuwingen voor blauwalg, schade aan de natuur: de gevolgen van de aanhoudende droogte in Nederland zijn goed merkbaar. Wetenschappers zijn het erover eens dat dit soort periodes van langdurige droogte en hitte, afgewisseld met juist hevige regenbuien, in de toekomst vaker zullen voorkomen als gevolg van de opwarming van het klimaat. Wat betekent dat voor hoe we in de toekomst (en nu al) met waterbeheer omgaan?

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met grote rivieren, vele honderden polders en een deel van ons land dat onder zeeniveau ligt. "Het is eigenlijk heel raar dat we hier droogte hebben, want we barsten van het water", zegt hoogleraar aquatische ecologie Leon Lamers (Radboud Universiteit). "Maar het probleem is: we voeren het zo snel mogelijk af. Dat moet anders."

Nu komt overtollig regenwater na een flinke plensbui veelal terecht in het riool, in aparte buizen of slootjes, waarna het zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar rivieren en de zee. Zonde, vindt Lamers. "Het waterbeheer moet veel meer zijn gericht op het vasthouden van water."

Ondergrondse waterkelder

Dat kan op verschillende manieren: bovengronds, ondergronds, in de natuur en in de stad. Zo kan het waterpeil van bestaande plassen en meren met een paar centimeter worden verhoogd, wat miljarden liters water kan schelen.

Sommige steden experimenteren met wateropslag onder de grond. In de Rotterdamse wijk Spangen wordt overtollig regenwater bijvoorbeeld ondergronds opgevangen, waarna het wordt gebruikt om het veld van het naastgelegen voetbalstadion van Sparta te besproeien. Eerder gebeurde dat vooral met drinkwater.

In Apeldoorn is vorig jaar een ondergrondse 'waterkelder' aangelegd, met ruimte voor 200.000 liter regenwater. Het is de bedoeling dat dat op termijn wordt gebruikt om het groen in de stad water te geven: