Wekdienst 10/8: Nationaal Hitteplan van kracht • Managementteam Watertekorten bij elkaar

Goedemorgen! Vandaag gaat het Nationaal Hitteplan in voor alle provincies, en het Managementteam Watertekorten komt bij elkaar voor overleg.

Eerst het weer: het wordt vandaag zonnig en warm tot zeer warm zomerweer met maximaal 26 graden op de Waddeneilanden en 30 tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land.

Wat heb je gemist?

Partijgenoten van Donald Trump spreken schande van de huiszoeking in de villa van de oud-president. Zelfs politici die de laatste tijd voorzichtig afstand namen van zijn vorm van politiek bedrijven, nemen het voor hem op.

"Dit regime zet opnieuw federale diensten in als een wapen tegen politieke tegenstanders", zegt de gouverneur van de staat Florida, Ron DeSantis, mogelijk een van de uitdagers van Trump als die zich in 2024 opnieuw kandidaat stelt. DeSantis spreekt van een bananenrepubliek.

Trump zelf noemde een heksenjacht en een politieke aanval door linkse Democraten, toen hij het nieuws over de inval naar buiten bracht. Die was volgens hem onnodig en ongepast. "Zoiets is nog nooit met een president van de Verenigde Staten gebeurd."

Omdat de FBI nog geen verklaring heeft gegeven over de huiszoeking is nog niet bekend waar agenten precies naar op zoek waren of waarvan de oud-president mogelijk wordt verdacht. Trumps zoon Eric zei tegen Fox News dat het gaat om documenten die zijn vader uit het Witte Huis heeft meegenomen. Volgens het Nationaal Archief zitten daar vertrouwelijke stukken tussen.