Motown rouwt om hitschrijver Lamont Dozier

De muziekwereld roemt en rouwt om hitschrijver Lamont Dozier, die maandag op 81-jarige leeftijd overleed. Dozier had samen met de broers Eddie en Brian Holland als Holland-Dozier-Holland een belangrijke rol in het succes van platenlabel Motown.

"Zij konden een artiest spreken, naar hen luisteren en dan een top-10-hit ervoor schrijven", schetste Duke Fakir van de Four Tops het belang van H-D-H. "Hij was een prachtkerel, zo getalenteerd. Hij kon prima zingen, was een uitstekend schrijver en een uitstekend producer."

Dozier en de gebroeders Holland, allen geboren in motown Detroit, hadden tussen 1964 en 1967 twaalf nummer-1-hits in de Amerikaanse ranglijst, waarvan tien met The Supremes, zoals Where Did Our Love Go, Baby Love en You Can't Hurry Love. De Four Tops vulden dat aan met hun hitnoteringen Reach Out I'll Be There en I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch).

Daarnaast schreef het trio Heat Wave en Jimmy Mack voor de Vandellas, How Sweet It Is (To Be Loved By You) voor Marvin Gaye en This Old Heart Of Mine voor The Isley Brothers. In totaal scoorden ze meer dan dertig top-10-hits.

Uptempo voor de tieners

"Hun deuntjes sloegen goed aan bij het publiek. Telkens scoorden ze weer in de ranglijsten", zegt oud-Motown-manager Shelly Berger. "Door te proberen hen bij te houden werden wij beter", zegt zangeres Carole King, die in dezelfde tijd haar muzikale hoogtepunt kende.

"Hun nummers grepen je allemaal en hadden een prachtige tekst", herinnert zangeres Martha Reeves van de Vandellas. "Eddie en Brian waren wat serieuzer, maar Lamont had een gevoel voor humor waardoor je je lichter voelde als je hun nummers zong."

Dozier legde ooit uit dat al hun nummers als ballade begonnen, maar dan uptempo werden opgenomen. "Ze moesten wel snel worden, want ze waren bedoeld voor tieners."

Inspiratie uit ruzie met vriendin

Inspiratie haalde hij uit zijn eigen leven. Zo waren "sugar pie honey bunch" de woorden waar zijn opa vrouwen mee aansprak en schreeuwde hij zelf eens "Stop, in de naam van liefde" tijdens een ruzie met een vriendin. "Ik hoorde meteen de kassa rinkelen. Mijn vriendin vond het niet grappig: we maakten het uit. The Supremes waren er wel blij mee."

Nadat het trio H-D-H met een conflict afscheid van elkaar en Motown had genomen was ook zijn grootste succes voorbij. Wel scoorde hij nog met Phil Collins een hit met Two Hearts uit de film Buster, een nummer dat een Oscar-nominatie, een Grammy en een Golden Globe opleverde.

Een grootheid

Online gedenken veel artiesten hun samenwerking met Dozier. "Een grootheid is ons ontvallen", schrijft Chic-voorman Nile Rodgers. "Hij was een van de beste songwriters ooit. Het was een ware eer om samen vier nummers te hebben geschreven", reageert Mike Hucknall van Simply Red.

Ook Beach Boy Brian Wilson stond stil bij zijn overlijden. Rolling Stone Ronnie Wood deelt een Dozier-cover met de woorden "zijn muziek leeft voort".