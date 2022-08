Nachtelijke redding van beloega in de Seine aan de gang

In Frankrijk is een nachtelijke reddingspoging bezig voor de beloega die al dagen in de Seine zwemt. Een team van tachtig mensen probeert met een kraan en een koelwagen het dier naar een betere plek te vervoeren. Even na 04.00 uur werd de witte dolfijn uit het water gehesen.

Het zeezoogdier, dat normaal in de poolregio leeft, werd een week geleden ontdekt in de rivier, tussen Parijs en Rouen. Dierenartsen denken dat het dier mogelijk ziek is omdat pogingen om hem vis te voeren zijn mislukt. Wel kreeg het dier met succes vitaminen en antibiotica geïnjecteerd.

Hoewel het verzwakte dier een reddingspoging mogelijk niet overleeft door de stress, werd toch besloten het te proberen, omdat het 800 kilo zware dier in het zoete water zeker niet zal overleven. Er is gekozen om de operatie 's nachts te doen, omdat het witte dier overdag te veel last zou hebben van zon en hitte.