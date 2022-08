Nachtelijke redding beloega in de Seine geslaagd, dier is er slecht aan toe

Een nachtelijke reddingsoperatie voor de beloega die al dagen in de Seine zwemt, is geslaagd. Na ruim zes uur is het een team van zo'n tachtig mensen rond 04.00 uur gelukt om het dier uit het water te hijsen. De witte dolfijn wordt nu medisch onderzocht en per koelwagen naar Ouistreham vervoerd, aan de Franse kust, ongeveer 160 kilometer verderop. Volgens het reddingsteam is het dier er slecht aan toe. "Het kan best zijn dat hij nu doodgaat, bij de behandeling of tijdens de reis of op 'punt B'", waarmee het zoutwaterbassin in Ouistreham wordt bedoeld. In dat bassin moet de 4 meter lange walvisachtige aansterken, waarna hij naar zee wordt gebracht. "Daarna zal de natuur zijn beloop hebben", aldus een woordvoerder van het reddingsteam. Voorlopig ontfermen zich eerst een aantal dierenartsen over de beloega. De eerste resultaten van de onderzoeken naar zijn gezondheid worden op korte termijn verwacht. De witte dolfijn werd omstreeks 04.00 uur uit het water gehaald:

