Brand in Cubaanse olieopslag onder controle

De brandweer heeft op Cuba een grote brand in een olieopslag onder controle gekregen. Volgens getuigen is een grote zwarte rookwolk die over het eiland trok inmiddels aanzienlijk kleiner en nu grijs van kleur. Brandweerlieden zijn inmiddels het complex op gegaan om met schuim na te blussen.

De brand brak vrijdag uit door blikseminslag. Ondanks de inzet van blushelikopters, -boten en -vliegtuigen en specialistische teams uit Mexico en Venezuela kon de brandweer niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere tanks. Vandaag viel nog een vierde tank ten prooi aan de vlammen, voordat het vuur onder controle kon worden gebracht.

Bij de brand is zeker één persoon om het leven gekomen en veertien brandweerlieden worden vermist sinds de explosie van een tank die ze probeerden te koelen. Er liggen nog vijf personen met zware verwondingen in het ziekenhuis. Bijna 5000 omwonenden moesten worden geëvacueerd.

Gevolgen voor heel Cuba

Het is nog niet bekend hoe groot de schade aan het complex is of hoeveel ruwe olie er verloren is gegaan. Wel heeft de brandweer weten te voorkomen dat er olie in zee stroomde.

De brand in de opslag in de kustplaats Matanzas, 100 kilometer ten westen van de hoofdstad Havana, heeft gevolgen voor het hele eiland, omdat de brandstof daar werd gebruikt om stroom op te wekken. Ook moest een nabijgelegen stroomcentrale worden stilgelegd omdat er een tekort aan koelwater ontstond door de brand.

De stroomvoorziening op het eiland was ook voor de brand al gebrekkig. De regering had kort geleden al gewaarschuwd dat het land deze zomer te maken zou krijgen met geplande stroomuitval vanwege het elektriciteitstekort.