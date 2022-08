PSV blijft in race voor Champions League na winst in verlenging op Monaco

Monaco was gevaarlijker in de openingsfase, maar langzaam maar zeker kwam ook PSV steeds vaker voor het doel van de tegenstander. Met name Cody Gakpo liet zich zien. Hij kon twee keer aanleggen voor een schot, maar raakte de bal beide keren niet goed.

In de volgende en laatste voorronde van de Champions League is Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst de tegenstander .

PSV mag nog altijd hopen op deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League dit seizoen. Na het 1-1 gelijkspel in Monaco van een week geleden, was een 3-2 overwinning na verlenging genoeg voor PSV om de laatste voorronde te bereiken. Aanvoerder Luuk de Jong werd matchwinner door een rake kopbal in de 110de minuut.

Ook de Monegasken kregen na het openingsdoelpunt nog kansen in de eerste helft. De kopbal van Kevin Volland ging echter recht op Benítez af en de PSV-keeper had dan ook geen moeite een doelpunt te voorkomen. In de blessuretijd deed Benítez dat opnieuw. Hij zag Ben Yedder op zich af komen en had een goede reflex in huis.

Monaco gevaarlijker in tweede helft

De bezoekers drongen ook na rust aan en PSV ontsnapte aan de gelijkmaker toen Guillermo Maripán de bal op de paal kopte. Even later was Maripán met zijn rechtervoet succesvoller. Hij kwam in balbezit vlak voor Benítez, bleef kalm en schoof de bal langs de PSV-doelman.

De Eindhovenaren brachten in aanvallend opzicht niet veel in de tweede helft. Veerman had nog wel een mooie pass in huis op De Jong, maar de spits kon zijn voet net niet tegen de bal krijgen.