Rangers flikt het tegen Union en is volgende tegenstander PSV

Giovanni van Bronckhorst heeft zich met zijn ploeg Rangers FC op knappe wijze hersteld van de 2-0 nederlaag in Leuven van vorige week. In eigen huis werd Royal Union Sint-Gillis met 3-0 verslagen en dat betekent dat de Schotten in de play-offs spelen tegen PSV, dat na verlenging met 3-2 won van AS Monaco.

Kostiantyn Vivcharenko maakte vroeg in de verlenging de gelijkmaker voor de Oekraïense ploeg, die ondanks de oorlog in hun thuisland deelneemt aan de voorrondes van de Champions League. Na een rode kaart voor Graz-speler Manprit Sarkaria besliste Viktor Tsygankov de wedstrijd door de 1-2 binnen te schieten.

Dinamo Kiev plaatste zich na verlenging ook voor de play-offs door na verlenging te winnen van het Oostenrijkse Sturm Graz. De eerste wedstrijd had Dinamo met 1-0 gewonnen. In eigen huis wonnen de Oostenrijkers met 1-0, waardoor een verlenging de beslissing moest brengen.

Ook Benfica mag zich opmaken voor de play-offs om een ticket voor de Champions League. De ploeg van trainer Roger Schmidt had vorige week in eigen huis al met 4-1 van het Deense FC Midtjylland gewonnen. Ook de return in Denemarken was een prooi voor de Portugezen: het werd 1-3. David Neres, in de eerste wedstrijd nog één van de uitblinkers, kwam niet in actie.

Kaartenfestijn in Zagreb

PFK Ludogorets, de club van keeper Sergio Padt, beleefde een rampzalige avond. De Bulgaarse ploeg eindigde de wedstrijd tegen Dinamo Zagreb met acht spelers. De Franse scheidsrechter Bastien deelde drie rode kaarten uit. Ludogorets verloor uiteindelijk met 4-2 van de Kroaten. De eerste wedstrijd was ook al gewonnen door Zagreb, dat dus doorgaat naar de play-offs. Padt, doorgaans eerste keeper, bleef de hele wedstrijd op de bank.