Nederland heeft hoogste gasprijs van EU, FNV wil prijsplafond en hogere lonen

Nederland heeft sinds dinsdag de hoogste gasprijs van alle landen in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur opvroeg bij prijsvergelijkingssite Energievergelijk.nl.

Nederlandse huishoudens betalen 283 euro per megawattuur (MWh) gas, ruim twee keer zoveel als het gemiddelde EU-huishouden. Ook in buurlanden Duitsland en België is gas ongeveer de helft goedkoper. Vóór dinsdag was gas in Zweden nog duurder dan in Nederland, maar ook daar betalen ze nu minder: 237 euro per MWh.

Koopkrachtcrisis

De energieprijzen stijgen al een tijdje snel door de oorlog in Oekraïne. Ook de voedsel- en huurprijzen stijgen fors. Vakbond FNV roept op om de lonen te verhogen en een prijsplafond voor gas in te stellen. "Er is een koopkrachtcrisis zoals we die in decennia niet hebben meegemaakt", zegt voorzitter Tuur Elzinga in Nieuwsuur.