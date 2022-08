Verdachte aangehouden voor moord op vier moslimmannen in VS

De politie in de Amerikaanse stad Albuquerque heeft een verdachte aangehouden in verband met een reeks moorden op moslimmannen in New Mexico. De man van 51 uit Afghanistan is aangeklaagd voor twee moorden en wordt gezien als verdachte in twee andere.

De politie van de staat maakte via Twitter bekend dat het gaat om de bestuurder van een voertuig dat vermoedelijk bij de moorden werd gebruikt. Over zijn motief heeft de politie nog niets naar buiten gebracht. Later vandaag volgt een persconferentie waar mogelijk meer details worden gegeven.

Afgelopen week werden er drie Pakistaans-Amerikaanse mannen vermoord in New Mexico. De slachtoffers waren 25, 27 en 41 jaar oud en kwamen uit Pakistan. Ze gingen naar dezelfde moskee. Het is volgens de politie niet duidelijk of het om willekeurige slachtoffers gaat of dat de dader hen specifiek als doelwit had.