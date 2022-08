Aanhouding wegens mogelijke betrokkenheid bij moord op vier moslimmannen in VS

Afgelopen week werden er drie Pakistaans-Amerikaanse mannen vermoord in New Mexico. De slachtoffers waren 25, 27 en 41 jaar oud en kwamen uit Pakistan. Ze gingen naar dezelfde moskee. Het is volgens de politie niet duidelijk of het om willekeurige slachtoffers gaat of dat de dader hen specifiek als doelwit had.

De politie van de staat maakte via Twitter bekend dat het gaat om de bestuurder van een voertuig dat vermoedelijk bij de moorden werd gebruikt. Het gaat om de hoofdverdachte in de zaak, over de identiteit van de bestuurder is verder niets bekendgemaakt.

De politie in de Amerikaanse stad Albuquerque heeft een verdachte aangehouden in verband met een reeks moorden op moslimmannen in New Mexico.

We tracked down the vehicle believed to be involved in a recent murder of a Muslim man in Albuquerque. The driver was detained and he is our primary suspect for the murders. We will update the media later this afternoon.

De politie onderzoekt ook of er een verband is met een vierde moord afgelopen november. Toen werd een 62-jarige moslim uit Afghanistan gedood. De zaken brachten veel teweeg in de moslimgemeenschap in New Mexico, veel inwoners ontvluchtten de staat of bewapenden zich na het geweld.

De politie zei eerder vandaag dat zolang er niets bekend is over een motief, er niet van een hate crime gesproken kan worden. President Biden twitterde echter dat "er in de VS geen plaats is voor deze hatelijke aanvallen". Hij zei boos en verdrietig te zijn over de moorden.