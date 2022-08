Geen sprake van misdrijf bij dode vrouw onder viaduct Haaksbergen

Het Openbaar Ministerie laat weten dat het strafrechtelijk onderzoek is afgerond. De 36-jarige dochter die na het incident werd aangehouden, is ook geen verdachte meer.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis).