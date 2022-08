Nederlandse verdachte (25) verdrinking Gent blijft langer vast

Een 25-jarige man uit Goes die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdrinking van een man in Gent blijft een maand langer vastzitten wegens zogeheten schuldig verzuim. Dat heeft de raadkamer in Gent vandaag beslist. Van schuldig verzuim is in het Belgische strafrecht sprake wanneer iemand geen hulp verleent aan een persoon die in groot gevaar verkeert.

Op zondag 17 juli werd het 53-jarige slachtoffer tijdens de Gentse Feesten in het water gegooid. De man kon niet zwemmen en verdronk. Een dag later werd een 23-jarige man uit Goes in Nederland aangehouden voor betrokkenheid bij zijn dood.

De volgende dag meldde de 25-jarige man zich bij de Nederlandse politie en hij werd overgeleverd aan België, waar hij een verklaring aflegde. Ook hij werd verdacht van betrokkenheid bij de dood van de Belgische man.

Gepleit voor vrijspraak

Beide mannen werden in eerste instantie verdacht van het jonassen en in de stadsvaart gooien van de 53-jarige man. De Belgische onderzoeksrechter besliste eerder al dat de 25-jarige Nederlander niet meer werd verdacht van doodslag, maar van schuldig verzuim. Uit camerabeelden zou namelijk blijken dat de 25-jarige man de Belg niet over de reling gooide, meldt Omroep Zeeland.

Zijn advocaat had vandaag voor vrijspraak gepleit, maar de Belgische rechter gaat daar dus niet in mee. Voor schuldig verzuim kun je in België maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen.

De tweede verdachte, de 23-jarige Nederlander, wordt nog wel verdacht van doodslag. Hij zit nog vast in Nederland en wil niet overgeleverd worden aan België.