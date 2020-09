Ewan sprint naar tweede ritzege Tour de France, Sagan bestraft na kopstoot

Ewan sprint naar zege in elfde etappe Tour de France - NOS

Caleb Ewan heeft zijn tweede etappezege van deze Tour de France binnen. De Australiër was in de massasprint opnieuw de snelste en zette de elfde etappe van Châtelaillon-Plage naar Poitiers op zijn naam. Peter Sagan werd tweede, maar werd teruggezet vanwege het uitdelen van een kopstoot. Sam Bennett werd daardoor tweede. Wout van Aert, die de kopstoot van Sagan ontving, schoof op naar de derde plaats. Cees Bol kon niet meedoen in de sprint en werd achttiende. De 26-jarige Ewan is met deze zege nog één ritoverwinning verwijderd van zijn totaal van de vorige Tour, toen hij drie etappes op zijn naam schreef. In de huidige Ronde van Frankrijk was de renner van Lotto Soudal ook al de snelste in de derde etappe. Primoz Roglic kwam niet in de problemen vandaag en blijft de leider van het algemeen klassement.

De Avondetappe Dione de Graaf blikt in de Avondetappe terug op de elfde etappe met Stef Clement en oud-wielrenners Henk Lubberding en Elis Ligtlee. De uitzending begint om 21.25 uur en is te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Matthieu Ladagnous had wel zin in een dag op kop rijden en koos de aanval. Het peloton vond het prima en liet de Fransman begaan. Stefan Küng, Jasper Stuyven, Oliver Naesen, Michael Gogl, Lukas Pöstlberger en Tom Van Asbroeck zagen het echter ook wel zitten om in de kopgroep te zitten, maar daar staken de sprintersploegen een stokje voor. De zes achtervolgers werden teruggepakt en Ladagnous mocht voorop blijven. De 35-jarige renner van Groupama-FDJ is bezig aan zijn achtste Ronde van Frankrijk, maar won nog nooit een etappe.

Matthieu Ladagnous aan de leiding in etappe 11 - Reuters

Ladagnous raapte het enige bergpunt op dat vandaag te verdienen was en werd, niet geheel verrassend, uitgeroepen tot aanvalslustigste renner, maar de etappezege ging aan hem voorbij. Bij de enige tussensprint van de dag streden onder anderen Bennett en Sagan voor de punten. De Ier won die strijd en liep weer vier punten uit op de Slowaak. Het peloton rekende Ladagnous ruim veertig kilometer voor de finish in en de sprinters gingen strijden om de overwinning in Poitiers. Pöstlberger probeerde dat nog te voorkomen door vijf kilometer voor de finish een demarrage te plaatsen, maar de Oostenrijker redde het niet tot de eindstreep. Slecht nieuws voor Pogacar Davide Formolo stapte niet meer op de fiets vandaag. De Italiaanse klimmer van UAE heeft aan de valpartij in de tiende etappe een sleutelbeenbreuk overgehouden en moet geopereerd worden. Dat is slecht nieuws voor Tadej Pogacar. De jonge Sloveen, die zevende staat in het algemeen klassement op slechts 44 seconden van geletruidrager Primoz Roglic, zag in de negende etappe ook al ploeggenoot en begenadigd klimmer Fabio Aru in de remmen knijpen. Formolo en Aru moesten Pogacar bijstaan in de bergen.

Gregor Mühlberger moet opgeven in de elfde rit in de Tour de France - NOS