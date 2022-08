Vos snelste in massasprint eerste etappe Ronde van Scandinavië

Marianne Vos heeft de eerste etappe van de Ronde van Scandinavië op haar naam gebracht. De 35-jarige renster van Jumbo-Visma was in de rit over 145,6 kilometer van Kopenhagen naar Helsingor de rapste in de massasprint.

De koers kende een reeks ontsnappingen, maar uiteindelijk liep het toch uit op een sprint. Trek-Segafredo trok de sprint knap aan, maar Vos was veruit de snelste. Namens DSM eindigde Megan Jastrab als tweede.

De openingsrit voerde door Denemarken, de tweede rit is in Zweden, waarna rit drie tot en met zes in Noorwegen worden verreden. De Ronde van Scandinavië duurt nog tot en met zondag.

Geen Van Vleuten

Annemiek van Vleuten, winnares van vorig jaar, is er niet bij. Vos won de drie edities daarvoor. Afgelopen zondag werd Vos nog gediskwalificeerd, nadat ze als eerste over de streep was gekomen in Vargarda. Ze had onderweg namelijk haar polsen op haar stuur gelegd.