Amerikaanse actrice Anne Heche ligt in coma na auto-ongeluk

De Amerikaanse actrice Anne Heche ligt met ernstige brandwonden in een coma in het ziekenhuis, nadat ze vrijdag met haar auto een huis in Los Angeles binnenreed. Eerder werd bericht dat ze in een stabiele toestand verkeerde, maar Heche's woordvoerder zegt tegen de Los Angeles Times dat haar toestand kritiek is.

De actrice werd na het ongeluk door de brandweer uit haar auto gesleept. Volgens de woordvoerder verloor ze niet lang daarna het bewustzijn. Sindsdien ligt ze in coma. Ook heeft de actrice ernstig longletsel opgelopen, waardoor ze beademing nodig heeft.

Anne Heche werd in de jaren 80 bekend door haar rol in de soapserie Another World. Later speelde ze ook in films als Six Days Seven Nights, Donny Brasco, en Volcano. Ook als voormalig partner van talkshowpresentatrice Ellen DeGeneres kreeg de actrice veel media-aandacht.