Explosies op militair vliegveld van Russen op de Krim

Het militaire vliegveld ligt in Novofedorivka, vlak bij de Zwarte Zee. Volgens het Russische ministerie van Defensie vonden de ontploffingen plaats in depots. Het ministerie stelt dat er vliegtuigmunitie afging en dat het niet ging om een aanval.

Op een militair vliegveld op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim zijn meerdere explosies geweest. Daarbij is een dode gevallen en raakten vijf mensen gewond, aldus de lokale Russische autoriteiten. Onder de gewonden is ook een kind.

Het ministerie bracht aanvankelijk ook naar buiten dat er geen slachtoffers waren, maar de lokale autoriteiten weerspreken dat dus. De Oekraïense autoriteiten hebben nog niet gereageerd. Op Oekraïense sociale media wordt volop gespeculeerd dat het gaat om een Oekraïense aanval met langeafstandsraketten.

Zeker twaalf ontploffingen

Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat rond 15.30 uur (lokale tijd) zeker twaalf explosies te horen waren. Een half uur later volgde nog een hardere ontploffing. In de nabijgelegen stad Saki gingen de sirenes af. Op beelden gedeeld door de The Kyiv Post is te zien dat grote rookpluimen bij de militaire opstijgen.

Het Oekraïense schiereiland werd in 2014 door Rusland geannexeerd. Sinds het uitbreken van de oorlog in februari zijn er nog geen aanvallen op de Krim geweest. Moskou dreigde eerder dat een Oekraïense aanval op de Krim tot een "hevige vergelding" zou leiden.