Grote duinbrand bij Brouwersdam, naastgelegen vakantiepark deels ontruimd

In de buurt van de Brouwersdam bij Ouddorp is een grote duinbrand uitgebroken. Vanwege de brand wordt een nabijgelegen vakantiepark gedeeltelijk ontruimd.

Volgens de veiligheidsregio breidt de brand zich uit. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om het vuur te bestrijden, meldt de regionale omroep Rijnmond. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.

Op het vakantiepark zijn ongeveer 300 mensen geëvacueerd, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Zij zijn opgevangen in het centrale gedeelte van het vakantiepark. Vanwege de brand is ook de N57 tussen Port Zélande en Ouddorp dicht, meldt de ANWB.