Grote duinbrand bij Brouwersdam, defensiehelikopter helpt bij blussen

In de buurt van de Brouwersdam bij Ouddorp is een grote duinbrand uitgebroken. Volgens de brandweer is de brand nog niet onder controle en breidt het vuur zich uit. "We zijn met meerdere eenheden aanwezig en we zijn met man en macht bezig om het vuur onder controle te krijgen", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. "De brand is in een natuurgebied. Het is nu gortdroog, dus de kans dat er dan brand uitbreekt is groot", aldus de woordvoerder. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Er zijn geen gewonden gevallen.

Dronebeelden van de brand: