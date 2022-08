Rusland heeft dringend militairen nodig, 'vrijwillige mobilisatie' in volle gang

"Word een levende legende!" Met die slogan is de paramilitaire Russische Wagner Group op zoek naar jonge mannen die willen vechten in Oekraïne. Ook het Russische leger zoekt via propaganda en overal opduikende wervingskantoren naar nieuwe militairen. Want zolang een algehele mobilisatie in Rusland uitblijft, zullen de strijdkrachten via "vrijwillige mobilisatie" op zoek moeten naar nieuwe manschappen.

Het Russische leger is geen populaire werkgever, vertelt Wabke Waaijer, als slavist verbonden aan kennisplatform Raam op Rusland: "Veel jongens die in dienst moeten proberen daaraan te ontkomen. Dat heeft te maken met de gezagsverhoudingen in het Russische leger. Zo zijn er harde ontgroeningen en worden soldaten nog weleens gepest door hun meerderen. Daar is de laatste jaren wel wat in verbeterd, net als in omstandigheden en voeding. Maar populair is het leger nog altijd niet."

Omdat voor de oorlog in Oekraïne nieuwe soldaten nodig zijn, richt nu zowel het Russische leger als de Wagner Group zich vooral op arme mannen uit afgelegen gebieden als de Oeral en Boerjatië. Van de 'speciale militaire operatie', zoals de oorlog tegen Oekraïne in Rusland moet worden genoemd, weten ze vaak niet meer dan wat de staatstelevisie hen daarvan laat zien. Dat zijn propagandabeelden vol heldhaftige militairen, waar sommige mannen graag bij zouden horen.

Wie zich aansluit bij het Russische leger of de Wagner Group krijgt daar bovendien een goed salaris voor. Een halfjaar dienen in het leger, of een dienstverband bij de Wagner Group, kan omgerekend wel 5000 euro per maand opleveren. Daar komen dan nog zaken bij als een bonus voor elke dag vechten en een goede uitkering voor nabestaanden als een militair om het leven komt. Dit is al snel aantrekkelijk voor wie normaal gesproken 500 à 1000 euro per maand verdient.