Wijnaldum besprak Roma-transfer niet met Van Gaal: 'WK komt vanzelf wel'

Nee, het naderende WK in Qatar heeft geen invloed gehad op de keuze van Georginio Wijnaldum om van Paris Saint-Germain naar AS Roma te vertrekken. De middenvelder sprak aan de rand van het trainingsveld van zijn nieuwe club voor het eerst over Oranje, nadat hij in juni als vice-aanvoerder zo verrassend gepasseerd werd door bondscoach Louis van Gaal. "Ik heb helemaal geen contact met Van Gaal gehad. Bij mijn keuze voor Roma heb ik helemaal niet aan Oranje gedacht, moet ik eerlijk zeggen", vertelt de 31-jarige Wijnaldum. "Ik wil gewoon spelen en gelukkig zijn." Dat geluk raakte Wijnaldum vorig jaar kwijt bij Paris Saint-Germain, waar hij steeds minder aan spelen toekwam. De Franse club verhuurt hem dit seizoen aan AS Roma, waar José Mourinho zijn coach zal zijn. Niet klagen "Deze club liet merken mij heel graag te willen hebben. Dat gaf voor mij het laatste zetje", benadrukt Wijnaldum. "Andere spelers kiezen voor een club omdat ze op een WK of in de Champions League willen spelen, maar voor mij werkt dat niet zo. Als ik gelukkig ben en goed kan spelen, dan komt het WK vanzelf wel."

Een brede lach bij Wijnaldum tijdens zijn presentatie bij AS Roma. - EPA

Dat Wijnaldum als vice-aanvoerder voor vier interlands in juni thuis werd gelaten door Van Gaal leidde tot verbaasde reacties, ook bij andere internationals. Wijnaldum levert niet, zo luidde de motivatie van de bondscoach. "De laatste interlands waren niet mijn beste wedstrijden", beaamt Wijnaldum. "Als je niet goed speelt en wordt gewisseld, dan moet je niet klagen." Hij voelde zich niet gekwetst nadat Van Gaal hem niet had geselecteerd. "Maar er zijn dingen waar ik anders over denk dan hij. Dat moet ik nog met de trainer bespreken, als hij me weer op zou roepen. Hij kan dan zeggen wat hij niet zo leuk vindt en ik kan zeggen wat ik niet leuk vind." "Eigenlijk wil ik er nu geen uitspraken over doen. Als ik ergens mee zit, dan moet ik het eerst met Van Gaal bespreken. Pas daarna kan je het eventueel naar buiten brengen." Onthaal van fans laat Wijnaldum ongemakkelijk voelen Op dit moment is Wijnaldum niet bezig met Oranje of het WK. Hij maakt zich op voor het nieuwe seizoen met AS Roma, dat zondag begint aan de Serie A met een uitwedwedstrijd tegen Salernitana. Wijnaldum werd vorige week groots onthaald door supporters van de Romeinse club. "Dat vond ik zelfs een beetje ongemakkelijk. Ik ben maar een normale jongen. Het blijft me verbazen dat zoveel mensen zo blij kunnen zijn met de komst van een nieuwe speler, in dit geval met mij. Dat doet wel wat met me." Bekijk in deze video hoe Wijnaldum ontvangen werd bij aankomst in Rome.

