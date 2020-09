Politie geeft herkenbare beelden vrij van relschoppers Kanaleneiland

De politie heeft herkenbare beelden vrijgegeven van acht jongeren die op 14 augustus meededen aan de rellen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De politiebeelden staan op de website van Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTV Utrecht.

Eerder bracht de politie al elf verdachten in beeld. Zij waren toen onherkenbaar gemaakt omdat het vermoedelijk gaat om minderjarigen. Drie jongeren zijn na het tonen van die beelden aangehouden, twee van hen hebben zichzelf op het bureau gemeld en een werd herkend.

De politie vindt dat de andere acht verdachten genoeg tijd hebben gehad om zich te melden. Daarom zijn zij nu herkenbaar in beeld gebracht. Volgens de politie staat zeker niet vast dat ze Utrechters zijn. "Je ziet de verdachten niet alleen uit Utrecht komen maar ook daarbuiten."

Waarschuwing

Bij de rellen in Kanaleneiland waren naar schatting twee- tot driehonderd jongeren betrokken. Diezelfde avond werden achttien jongeren aangehouden. Locoburgemeester Lot van Hooijdonk waarschuwde toen dat mensen die vernielingen hadden aangericht of op een andere manier over de schreef waren gegaan, niet vrijuit zouden gaan.