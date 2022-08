Amalia nu geen lid van studentencorps Amsterdam waar seksistische speech werd gehouden

De afgelopen tijd ontstond ophef over seksistische uitlatingen door mannelijke leden van het Amsterdamse studentencorps. Zij deden hun uitspraken in speeches tijdens een diner ter ere van een lustrumviering in Amsterdam. Een deel van de toespraken bij het mannendiner is op videosite Dumpert gezet.

De bestuursvoorzitter van de vereniging stapte op vanwege de zaak. Vervolgens werd besloten dat dit jaar een ontgroening met 'beproevingen' achterwege blijft. Aspirant-leden konden zich wel inschrijven bij het corps.

Meer toezicht tijdens ontgroening

In de biografie over prinses Amalia van Claudia de Breij zei de prinses dat ze tijdens haar studie wel bij het corps zou willen. "Met een jaarclub, alles erop en eraan." Haar vader koning Willem-Alexander was in zijn studietijd in Leiden lid van het studentencorps Minerva.

Al voor het schandaal rond de uitspraken op het herendiner liet het corps weten de ontgroening aan te passen, omdat de ontgroening van afgelopen jaar afgebroken moest worden vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Al vaker zijn studentenverenigingen in opspraak gekomen, bijvoorbeeld als het gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stichting Gelijkspel, opgericht door een groep studenten, wil daar iets aan veranderen: