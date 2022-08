Vanavond op tv: FBI doorzoekt villa Trump • Inflatie en energiecrisis

FBI doorzoekt villa Trump

De FBI heeft een huiszoeking gedaan in de villa van Donald Trump in Florida. Amerikaanse media melden dat de inval te maken heeft met vertrouwelijke regeringsdocumenten die Trump heeft meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump stond er tijdens zijn presidentschap om bekend dat hij officiële documenten verscheurde die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten. Amerikaanse media speculeren of er daarnaast ook een verband is met het onderzoek door het Congres naar de rol die Trump speelde in de bestorming van het Capitool nadat hij de verkiezingen had verloren van Joe Biden. Te gast is Amerikanist Koen Petersen.