Spanje zet Nederlandse tanker in voor bestrijding watertekort

In totaal worden 16 grotere en kleinere plaatsen in de provincie Vizkaya bevoorraad met drinkwater:

Het waterleidingbedrijf Aguas Balbao Bizkaia (CABB) spreekt in een persbericht van een hoogst uitzonderlijke maatregel. "De waterstand is gedaald door het uitblijven van regenval. Daar komt de huidige noodtoestand bij door de aanhoudende periode van hoge temperaturen."

In deze regio wordt de druk op het waterleidingnet in de nacht al teruggebracht om water te besparen. Daar komt nu de hulp van het Nederlandse tankschip bij. Het is de bedoeling dat de 'Dutch Spirit', met als thuishaven Dordrecht, dagelijks 2300 kubieke meter water aflevert.

"Het is een van de eerste keren dat we onze schepen inzetten om drinkwater te brengen naar een Europese regio met waterproblemen", zegt Tim Schwasta van de Duitse rederij E&S Tankers, die de operaties van de 'Dutch Spirit' leidt. "Ik kan me in elk geval niet herinneren dat ons bedrijf dat al eens deed."

Gaat vaker gebeuren

Het is volgens Schwasta geen probleem dat het Nederlandse schip normaal gesproken gebruikt wordt om chemicaliën te vervoeren. "De tanks zijn gemaakt van staal, en hebben een speciale beschermlaag. Daardoor kun je er in principe alle soorten vloeistoffen mee vervoeren. Ook drinkwater."

Volgens de woordvoerder zal de inzet van grote tankschepen in gebieden met watertekorten steeds meer voorkomen. "Ik hoor er steeds vaker over. Dit gaan we in de toekomst in Europa meer en meer doen."

In grote delen van Spanje is het al wekenlang extreem droog en is drinkwater op rantsoen. Dat de droogte nu ook de noordelijke deelstaat Baskenland raakt, is opmerkelijk, omdat de groene kuststrook bekend staat vanwege regelmatige regenval. In het gebied zijn fonteinen afgesloten en is het verboden om parken en tuinen te besproeien. Ook het vullen van zwembaden mag niet.

De bevoorrading door de 'Dutch Spirit' duurt in elk geval de komende weken, maar kan worden verlengd tot oktober.