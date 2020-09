Corona en lerarentekort dwingen scholen soms de deuren te sluiten

Steeds meer scholen raken in de problemen door het coronavirus. Leraren mogen niet werken bij ziekteverschijnselen en vervanging is moeilijk te vinden. En wat doe je als een leerling het coronavirus blijkt te hebben? Iedere school lost dat op zijn eigen manier op, met als resultaat dat scholen soms tijdelijk helemaal dichtgaan.

Zo blijft de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen de rest van de week gesloten nadat maandag het coronavirus was vastgesteld bij een leerling. Op aanraden van de GGD zijn de klas en een deel van de docenten in quarantaine gegaan. De directie besloot daarna uit voorzorg de rest van de school een week dicht te houden en daarom zitten nu zo'n 1350 middelbare schoolleerlingen thuis. Inmiddels is het virus vastgesteld bij twee leerlingen en een docent. De rest van de week krijgen de leerlingen online les.

Op basisschool De Wegwijzer in Heerlen ging het iets anders. Daar kregen meerdere docenten griepverschijnselen, waarop werd besloten om hen thuis te laten blijven en zich te laten testen. Door de gedwongen afwezigheid van een flink deel van het team waren er vervolgens niet genoeg leerkrachten meer om les te geven. Daardoor ging De Wegwijzer noodgedwongen de rest van de week dicht.

De school regelt voor kinderen van mensen met cruciale beroepen opvang op school, maar andere ouders moeten zelf een oplossing bedenken.

Werkende ouders

Bij de Stichting Voor Werkende Ouders komen hier steeds meer meldingen over binnen, want het op korte termijn opvang regelen voor een kind levert werkende ouders veel problemen op. Ook heeft het volgens de stichting gevolgen voor de werkgever van de ouders en hun inzetbaarheid want "werken met een peuter op schoot werkt toch niet optimaal", aldus directeur Marjet Winsemius van de stichting.

Daarnaast is de stichting bang dat kinderen een onderwijsachterstand oplopen als ze thuis moeten blijven. "Als je kind echt langer thuis komt te zitten en de school heeft niets geregeld dan loopt je kind een achterstand op. Hoe ze dat moeten inhalen, is dan nog maar de vraag. Scholen moeten dit echt gaan regelen."

Onvoldoende testcapaciteit

"Dat scholen helemaal dichtgaan is nooit om redenen van infectieziektenbestrijding", zegt GGD-directeur Sjaak de Gouw. "Meestal is dat omdat leraren moeilijk vervangen kunnen worden."

De richtlijnen voor scholen zijn volgens De Gouw heel duidelijk. "We adviseren leerkrachten en leerlingen om bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen. Leerkrachten die in contact zijn geweest met iemand met covid-19 vragen wij om tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Basisschoolleerlingen die in contact zijn geweest met een coronapatiënt en die geen klachten hebben, kunnen gewoon naar school."

Het probleem zit volgens De Gouw op dit moment vooral in het testen. Er is niet genoeg laboratoriumcapaciteit om al die testen binnen 48 uur te doen. "Samen met het ministerie van VWS werken we aan meer laboratoriumcapaciteit zodat mensen sneller getest kunnen worden en nog dezelfde of de volgende dag de uitslag krijgen. Dan hoeven leerkrachten nog maar één of twee dagen uit te vallen."

Het ministerie van OCW noemt het in een reactie "heel vervelend" als een school dicht moet. "Maar vanwege corona kan het soms niet anders", zegt een woordvoerder. "Het is wel de bedoeling dat een school zich ervoor inzet om het onderwijs zo veel mogelijk te laten doorgaan. "Bijvoorbeeld door online lessen te geven."