Australië rouwt om Olivia Newton-John: 'Ze bracht vreugde in het leven'

In Australië is ontzet gereageerd op de dood van Olivia Newton-John. De Brits-Australische actrice en zangeres overleed op 73-jarige leeftijd in haar woning in Californië in het bijzijn van haar familie. Het nieuws op de Australische radio, televisie en via liveblogs wordt sinds gisteren gedomineerd door het overlijden van de popster die door Bono ooit 'de koningin van Australië' werd genoemd.

Koningin was ze niet, maar Olivia Newton-John kwam wel dichtbij royalty toen ze in 2019 geridderd werd door koningin Elizabeth, die ook staatshoofd van Australië is. Ze werd geroemd om haar inzet voor goede doelen, haar bijdrage aan onderzoek naar kanker en haar carrière als zangeres en actrice.

Newton-John was zeer geliefd bij Australiërs, zoals Hugh Jackman. "Olivia Newton-John was mijn eerste liefde", schreef de acteur op Instagram. De Wolverine-acteur had als tiener een poster van Newton-John aan de muur hangen die hij iedere avond voor het slapen gaan een kus gaf.

Hoewel ze niet down under werd geboren, was Newton-John een icoon van Australië. "Ze belichaamde Australië zoals we graag gezien worden", zegt vriendin en oud-minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop. "Door haar stralende verschijning en 'girl next door' uitstraling stond ze voor alles dat goed en mooi is aan ons land."

Newton-John werd in 1948 geboren in Cambridge in Engeland en kwam als zesjarig meisje naar Melbourne. Daar bracht ze haar jeugd door en zette ze op 21-jarige leeftijd haar eerste stappen in de muziekwereld.