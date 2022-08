Met grote glimlach is Cillessen thuis bij NEC: 'Dit was de beste optie'

De persruimte zal een stuk kleiner geweest zijn dan die van Valencia en FC Barcelona. Tussen de Spaanse topclubs en NEC zit een wereld van verschil. Toch is Jasper Cillessen zichtbaar zo blij als een kind om terug in Nijmegen zijn. Dinsdag werd de 33-jarige doelman dan eindelijk gepresenteerd. Een kleine week later dan oorspronkelijk gepland. Een geschil tussen de zaakwaarnemer van Cillessen en Valencia zorgde voor vertraging. De lach op het gezicht van Cillessen verraadt veel. "Om na zoveel jaar terug te komen maakt het heel speciaal. Heerlijk ook." Opvallende stap De stap van de Spaanse subtopper Valencia naar NEC is een opvallende, weet ook Cillessen zelf. "Er waren zeker andere mogelijkheden, maar dat waren niet de beste", legt de doelman uit zonder in te gaan op namen. "Ik wilde graag terug naar Nederland en dan zijn er maar weinig clubs waar ik interesse in heb. Na een gesprek met Marcel Boekhoorn (investeerder NEC, red.) begon het te kriebelen en waren we er ook zo uit. Dit was voor mij persoonlijk de beste optie. Zowel privé, als in het wekelijks kunnen spelen richting het WK."

Jasper Cillessen staat de pers te woord tijdens de persconferentie - Pro shots

De 63-voudig international van Oranje heeft de droom om in november te schitteren op het WK en sprak daarom ook met bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek over zijn toekomst. "Ik moet presteren en de Jasper laten zien die zij kennen. Het is dus aan mij. En mijn eerste oproep voor het Nederlands elftal was ook als speler van NEC", pareert Cillessen de vraag dat hij niet voor een topclub getekend heeft. Rompslomp Over het geschil tussen hem en Valencia waardoor de transfer vertraging opliep, wil Cillessen weinig kwijt. "Het was wat rompslomp contractueel en liep wat hoger op dan ik had gewild. Ik ben opgelucht dat het achter de rug is." Cillessen kijkt liever vooruit. "Ik wil hier presteren, een fantastisch WK spelen en volgend jaar hier Europees voetbal spelen. Het is fantastisch om weer terug te zijn, toch?"