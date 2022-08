Drents gezin neemt zwarte adder in dakkoffer mee naar huis: 'Doodeng'

Een gezin uit Emmen dat op vakantie was geweest in Zweden, ontdekte bij thuiskomst dat er een ongenode gast was meegekomen. Toen de dakkoffer werd geopend, bleek er een zwarte adder in te zitten.

De adder is een giftige slangensoort die veel in Zweden voorkomt. Volgens de dierenambulance zijn het over het algemeen schuwe beesten "die vaak al weg zijn voordat je ze opmerkt". Maar in de dakkoffer van het Drentse gezin zat wel degelijk een "behoorlijk grote, doodenge slang", zo valt te lezen in een verslag op Facebook.

Niet alleen vanwege zijn indrukwekkende uiterlijk - het dier was op een paar witte stippen na volledig zwart -, maar ook vanwege zijn gedrag. Toen een medewerker van de dierenambulance de slang van zijn warme plekje wilde halen in de dakkoffer, beet hij venijnig in de dikke leren veiligheidshandschoen.

De medewerker slaagde er desondanks in de slang uit de koffer te halen en voorzichtig in een vervoerbak te plaatsen, zodat de dierenambulance het dier kon meenemen. Vandaag wordt er met de reptielenopvang overlegd wat er gaat gebeuren met deze "ongewenste lifter", meldt RTV Drenthe.

En adderbeet kan gevaarlijk zijn voor mensen, maar is zelden fataal.