'Tekorten bij uitvoeringsorganisaties ook door foute keuzes'

Uitvoeringsorganisaties van de overheid hebben last van de personeelstekorten, meldde de NOS vandaag. Daardoor passen ze sommige processen aan. Waar komt die krapte door, tot wat voor problemen leidt het en waar ligt de oplossing? Paul Boselie, hoogleraar bestuurs- en organisatiewetenschappen, en Frits van der Meer en Sandra van Thiel, beide hoogleraar bestuurskunde, vinden tekorten bij deze organisaties een risico. Van Thiel: "Arbeidskrapte werkt overal hetzelfde maar heeft bij uitvoeringsorganisaties andere consequenties. Als een restaurant gesloten is, ga je naar de buren. Bij het UWV heb je geen alternatief." Oorzaken van de tekorten zien de hoogleraren in het afstoten van expertise, kortetermijndenken, de impopulariteit van werken bij de overheid en de politiek die zich te veel bemoeit met de uitvoering. Expertise afgestoten Expertise is volgens Van der Meer als gevolg van kortetermijndenken afgestoten: "Het idee is dat bij een crisis extra mensen worden aangenomen die je daarna weer laat gaan, maar dat is niet duurzaam. De brandweer kan ook kleiner, maar je hebt ze nodig voor het geval er wat gebeurt. Uitvoeringsorganisaties moeten ook altijd kunnen bijsturen." Onder meer bij Rijkswaterstaat is er volgens Van der Meer steeds minder expertise: "Eerst werden de praktische uitvoerders afgestoten, later ook ingenieurs. Dan krijg je dingen als ontwerpfouten in de renovatie van de Afsluitdijk." Een belangrijke oorzaak is de gerichtheid op kostenefficiëntie, zegt Van Thiel: "Bedrijven hebben ook een kern die er is om crises op te vangen, maar bij de overheid wordt dat gezien als verspilling van belastinggeld. Terwijl je nu bij de IND de gevolgen ziet." Onderstaande tabel toont het aantal openstaande vacatures bij uitvoeringsorganisaties op 29 juni:

Afbeelding ter illustratie - NOS

Uitvoeringsorganisaties zijn volgens Van der Meer weer aan het groeien, maar dat moeten we zien als een correctie: "In 2020 werkte er bij de Belastingdienst bijvoorbeeld nog zo'n 90 procent van het aantal dat er in 2002 werkte. Na de 2008-crisis is er enorm bezuinigd en later maakten duizenden werknemers gebruik van een riante vertrekregeling, waardoor veel expertise zich liet uitkopen." Bij dit alles geldt volgens Van der Meer ook nog dat het takenpakket van organisaties geregeld toeneemt: "Denk aan de Hersteloperatie voor het toeslagenschandaal, dat is veel extra werk voor de Belastingdienst."

Quote De Belastingdienst was heel lang een van de populairste werkgevers onder jongeren. Nu zeg je op een feestje liever niet dat je daar werkt. Paul Boselie, Universiteit Utrecht