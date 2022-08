Taiwan oefent voor Chinese aanval, vraagt om internationale steun

De minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan, Joseph Wu, heeft vandaag op een persconferentie gezegd dat de Chinese militaire oefeningen in de lucht en op zee van afgelopen week bedoeld zijn als voorbereiding op een aanval op het eiland.

China "voert grootschalige militaire oefeningen en raketlanceringen uit, evenals cyberaanvallen, het verspreiden van desinformatie en voert de economische druk op, om zo de publieke opinie in Taiwan te beïnvloeden", zei Wu.

Volgens Wu bedreigen de Chinese bewegingen de regionale veiligheid en geven ze ook "een duidelijk beeld van China's geostrategische ambities buiten Taiwan". De minister drong aan op meer internationale steun om te voorkomen dat China de Straat van Taiwan effectief controleert.

De persconferentie van Wu stond in het teken van oefeningen van het Taiwanese leger. Er is geoefend voor een aanval van China op het eiland. Het Taiwanese leger zegt dat de oefening al gepland was voordat de spanningen opliepen rond het bezoek van de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi, vorige week.

Oefeningen na bezoek Pelosi

Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat zowel China als Taiwan vandaag met zeker tien marineschepen aanwezig was in de Straat van Taiwan. Een aantal Chinese schepen zou kort geprobeerd hebben de middellijn in de Straat van Taiwan over te steken, die de officieuze grens markeert.

China begon donderdag met militaire oefeningen rond het eiland, als reactie op het bezoek van Pelosi. Peking beschouwt dat bezoek een provocatie, omdat China Taiwan als een afvallige provincie ziet. Elk bezoek van een buitenlandse mogendheid aan het eiland wordt door de Chinese regering gezien als steun voor de 'afvallige provincie'.

Volgens persbureau Reuters heeft het Chinese leger vandaag gezegd dat het militaire oefeningen blijft houden in de wateren en het luchtruim rond het Taiwan, met een focus op economische blokkades.