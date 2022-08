Roeisters pleiten voor cultuurverandering: 'Grapjes over dat ik gekleurd ben'

Laila Youssifou roeit al van jongs af aan. In haar geboorteplaats Almere was ze zich nog niet bewust van de "redelijk witte omgeving" in de roeisport, maar toen ze voor haar studie verhuisde naar Delft werd het haar duidelijk. "Ik kreeg voor het eerst te maken met grapjes over dat ik gekleurd ben, dat vond ik een heel gekke gewaarwording." Ze weigerde het roeien op te geven en schopte het reeds tot de Olympische Spelen van Tokio, waar ze met de dubbelvier zesde werd in de finale. Nu vormt ze bij de Europese kampioenschappen een duo met Roos de Jong in de dubbeltwee. Haar roeipartner is een groot voorvechter van een cultuurverandering in de sport. Homogene, witte sport "Je ziet dat roeien best wel een witte sport is", aldus De Jong, die onderdeel is van de inclusiecommissie van de roeibond. "En er zijn veel hoogopgeleiden, omdat het heel erg verbonden is aan de studentencultuur en studentenverenigingen." Uit onderzoek van de commissie waarin De Jong zit, kwam naar voren dat de roeisport bestaat uit een homogene groep. "Maar juist de mensen die niet helemaal binnen dat homogene plaatje vallen, voelen zich minder thuis in de sport en krijgen te maken met grappen en vooroordelen."

Ook Youssifou merkte dat er vooroordelen zijn. "Voor mij is het geen issue dat ik gekleurd ben, maar wat ik heel opvallend vond en ergens ook wel schrijnend is dat het anderen wel altijd heel erg opvalt." "Dat is best wel gek, dat je je niet per se anders voelt, maar dat anderen dat blijkbaar wel zo zien", legt de 26-jarige roeister uit. "Ik vond dat zelf best lastig. En nog steeds heb ik wel dat ik van mijn à propos ben als er zo'n opmerking gemaakt wordt." Diepgeworteld Volgens De Jong heeft de roeisport daarom nog een lange weg te gaan. "Het zit heel diepgeworteld en ik denk dat het ook veel tijd en energie gaat kosten om het van binnenuit te veranderen." Toch merkt ze al enige verandering. "Binnen ons team merk je al dat het gesprek op gang komt. Mensen worden zich bewuster van wat de roeicultuur is. Dat dingen die je zegt misschien voor jezelf eerst grappig of normaal lijken, maar dat je daar eigenlijk mensen mee kwetst."

Roos de Jong zit in de inclusiecommissie van de roeibond en vindt dat de roeicultuur moet veranderen. Samen met Laila Youssifou vormt ze een team in de dubbeltwee. - NOS

Tussen De Jong en Youssifou klikt het in ieder geval. "We versterken elkaar op een heel natuurlijk manier", aldus De Jong. Na een rustige start - beide roeisters besloten zich in het postolympische jaar vooral te focussen op hun studie - zijn De Jong en Youssifou inmiddels bezig aan een droomseizoen. Ze wonnen de eerste twee wereldbekers en zijn nu een van de topfavorieten bij de Europese kampioenschappen in München, die komende donderdag van start gaan. "De Roemenen hebben we eigenlijk nog niet gezien", doelt De Jong op de olympisch kampioen in de dubbeltwee. "Ik zou hen omschrijven als topfavoriet, maar ik hoop aan het eind van het seizoen niet meer."