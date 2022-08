Ten minste acht doden door overstromingen in Zuid-Korea

Zware regenval en overstromingen hebben in en rond de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel geleid tot zeker acht doden. Ook zijn ten minste zes mensen vermist.

De regenval begon gisterochtend en werd gedurende de avond heviger. In sommige delen van Seoel en omliggende gebieden viel gisteravond in een uur meer dan 100 millimeter; vanochtend vroeg lokale tijd was er 420 millimeter gevallen. Het was de zwaarste regenval in tachtig jaar tijd.

Wegen en tunnels dicht

Door het vele water lijken straten van Seoel veranderd in rivieren met drijvende voertuigen. Volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten zijn bijna 800 gebouwen in de hoofdstad en omliggende steden beschadigd en moesten ten minste 790 personen hun huis verlaten.

De meteorologische dienst verwacht dat de regenval nog tot en met morgen duurt. Daarom blijven veel wegen, tunnels en parkeerplaatsen voor de veiligheid vandaag gesloten.

Ook een moderne wijk in Seoel kwam onder water te staan: